Barça : la sortie forte de Deco sur le traitement réservé à Vitor Roque

Perçu comme une pépite au Brésil, Vitor Roque avait été acheté par le FC Barcelone en juillet 2023, avant d’arriver en janvier dernier, en provenance de l’Athletico Paranaense. Après six mois de calvaire, où Xavi ne lui aura pas vraiment donné sa chance, l’avant-centre brésilien de 19 ans a rejoint le Real Betis en prêt cette saison. Un départ qui lui fait visiblement du bien. En 14 rencontres disputées avec le club sevillan, Roque a déjà inscrit cinq réalisations. Soit plus de buts que lors de ses 16 matchs avec le Barça (2). Pour Mundo Deportivo, le directeur sportif du club catalan, Deco, est revenu sur le traitement du jeune attaquant.

« Il se débrouille bien, il marque des buts. Depuis que je connais le Barça, je ne me souviens pas d’une attaque aussi vilaine contre un jeune joueur venu de l’extérieur que celle de Vitor Roque. C’est une critique si laide et si mauvaise. Je ne sais pas d’où elle vient, je ne sais pas si c’est une attaque contre moi ou contre le club, mais je ne pense pas qu’il n’y ait jamais eu une attaque personnelle contre un jeune de 18 ans aussi fort et aussi moche. Je veux dire, c’est vicieux, il a été attaqué très violemment, sans aucun sens, sans aucune raison. (…) Il a passé un très mauvais moment. Ce que je n’aime pas, c’est que je pense que les attaques contre Vitor n’étaient pas dirigées contre lui et je n’ai pas aimé ça, le pauvre garçon n’avait rien à se reprocher, qu’on l’aurait signé mais le directeur sportif, l’entraîneur ou le président ne l’aiment pas… Il a beaucoup souffert. Je suis heureux pour lui qu’il joue au Betis, qu’il marque des buts et qu’il s’amuse à nouveau. C’est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel et qui va grandir, mais je ne me souviens pas d’une attaque comme celle-là », a lâché Deco qui a également indiqué que son arrivée en janvier - qui n’était pas urgente - était une demande de Xavi, après la blessure de Gavi.