Ligue 1 : Metz et Saint-Etienne se quittent sur un nul malgré des buts extraordinaires

Duel entre très mal classés et match de la peur. Voilà comment on pouvait résumer cet avant-match de Metz - Saint-Etienne. Le 19e, une seule victoire au compteur depuis le début de saison, recevait la lanterne rouge, qui n'a toujours pas connu le goût du succès depuis la reprise au mois d'août. Dans les deux situations, il y avait urgence à agir au moment d'entrer sur la pelouse de Saint-Symphorien. Antonetti envoyait donc un 3-4-3 avec Centonze et Delaine dans les rôles de pistons et Boulaya en électron libre derrière le duo Niane-De Préville. Puel s'appuyait lui sur son homme providentiel, Wahbi Khazri, déjà 6 fois buteur en Ligue 1, associé à Nordin, et soutenu par Boudebouz.

Déjà en difficultés, les Verts n'avaient pas besoin de ça pour démarrer. Il a pourtant bien fallu remplacer Neyou dès la 7e minute sur blessure. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, les Stéphanois ne pouvaient que contempler le coup-franc lumineux de Boulaya de presque 30 mètres au fond des filets (1-0, 9e). Pour répondre à cette entame terrible, il fallait un leader. On peut même parler d'artiste puisque Khazri, revenu défendre, héritait du cuir dans sa surface. Sans opposition, il avançait balle au pied avant de lever la tête, et inscrire un invraisemblable lob de 68 mètres à un Oukidja totalement surpris (1-1, 16e). Sans doute le but de l'année en Ligue 1 et pourquoi pas le prix Puskás dans un mois...

Khazri inscrit déjà le but de l'année

Mais avant de penser aux récompenses, il y a un maintien à assurer. Après ces deux splendides buts, la rencontre ne baissait pas en intensité mais les occasions, elles, manquaient. Car à part ce centre mal capté par Oukidja, sans doute fragilisé mentalement (22e), et surtout cet enchaînement de Khazri, éliminant Kouyaté avant de frapper à ras de terre dans les jambes du portier messin (38e), il n'y avait plus vraiment danger dans les deux surfaces. Même ce dernier coup-franc de Boulaya avant la pause (44e) ne donnait rien pour renvoyer tout le monde au vestiaire. Les Grenats ont bien failli repartir tambour battant dans cette seconde période mais Niane était pris à contre pied sur ce centre de Centonze (48e).

Le latéral droit se retrouvait également à la réception d'une transversale de son pendant à gauche, Delaine, sans pouvoir cadrer sa reprise (57e). Le rythme retombait malgré les entrées de Sarr à Metz et de Hamouma à Saint-Etienne. On assistait à plus de jeu long également, ce qui a bien failli causer du tort aux Verts. Sur ce grand dégagement d'Oukidja, Kolodziejczak et Green ne se comprenaient pas, le défenseur remisant vers son but déserté par son gardien. Le poteau sauvait finalement le bon dernier au classement d'un but gag (69e). Aux abords des dernières minutes, les centres se heurtaient sans cesse dans les deux surfaces à Kouyaté et Sow, tandis que Green restait concentré jusqu'au bout (88e). Camara tenait la balle de match au bout du pied mais ne trouvait pas le cadre (90e+2) et les deux équipes se quittaient sur un nul (1-1) qui n'arrangeait personne.

Le classement de Ligue 1.