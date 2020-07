Laurent Blanc est dans les petits papiers du Valencia CF

Depuis juin 2016 et la fin de son aventure au Paris Saint-Germain, club avec lequel il a notamment gagné la Ligue 1 à trois reprises, Laurent Blanc est sans club. Le technicien français, qui a pour le moment pris en main les Girondins de Bordeaux (2007-2010), l'équipe de France (2010-2012) et donc le PSG (2013-2016), n'est pourtant pas contre une nouvelle expérience sur un banc de touche.

La suite après cette publicité

Pour tenter de retrouver une formation, le coach âgé de 54 ans a mis les petits plats dans les grands en travaillant avec le très influant Jorge Mendes, comme nous vous l'avions révélé le 22 mai dernier. L'agent portugais avait pour mission de trouver un club pour le champion du Monde 1998. Et le principal concerné pourrait avoir une nouvelle piste.

Franck Passi comme adjoint ?

D'après les informations de L'Équipe, Laurent Blanc figure depuis peu sur les tablettes du Valencia CF, actuellement neuvième de Liga à quatre journées de la fin. Le club che vient en effet de se séparer de son entraîneur Albert Celades, et un technicien est donc recherché. Et justement, Jorge Mendes connaît bien un certain Peter Lim, qui est le propriétaire du VCF. Et le Portugais a envoyé plusieurs joueurs là-bas, comme le Français Eliaquim Mangala.

Si jamais Laurent Blanc est choisi par les Ches, il pourrait débarquer, toujours selon le quotidien sportif, avec Franck Passi en tant qu'adjoint, mais pas Jean-Louis Gasset, pas forcément chaud pour une aventure à l'étranger. Mais comme souvent, l'entraîneur français n'est pas le seul sur la liste. Plusieurs noms ont en effet aussi été associés au Valencia CF (Ernesto Valverde, Marco Silva, Quique Sanchez Flores). Le retour sur un banc de Laurent Blanc pourrait donc être pour bientôt...