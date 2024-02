Strasbourg-PSG : Luis Enrique est heureux

Dans la douleur, le Paris Saint-Germain s’est imposé à Strasbourg pour le compte de la 20e journée de Ligue 1 (2-1). Les Parisiens restent leaders du Championnat, à 12 jours du huitième de finale tant attendu contre la Real Sociedad, en Ligue des Champions. Et malgré une fin de match compliquée, avec un manque de maitrise, Luis Enrique s’est montré satisfait de la prestation de son équipe.

«Je suis heureux, plus que les jours précédents. Je pense qu’ils n’avaient plus perdu depuis neuf matches, Strasbourg est une bonne équipe. Quand vous menez au score, l’autre équipe prend plus de risques, parfois on peut contenir la possession, mais ils nous ont pressé très haut. Ils ont des qualités. On voulait garder le ballon, mais dans la pratique, c’est autre chose», a-t-il réagi au micro de Prime Video.