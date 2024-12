Les révélations du père de Neymar sur son transfert au PSG

Le père de Neymar n’a jamais voulu quitter Barcelone. Dans un entretien accordé au média ForçaBarça, Neymar Pai est revenu sur les circonstances du départ de son fils au PSG, en 2017, lorsque personne ne s’y attendait. Une décision dans laquelle il n’a jamais été impliqué, rappelle-t-il.

«Pourquoi a-t-il choisi d’aller à Paris ? C’est étrange. On ne savait pas ce que pensait vraiment la direction du Barça. C’était comme s’ils voulaient que Ney occupe un poste qu’il ne voulait pas. Il ne voulait pas être le premier, la star de l’équipe. Moi, je voulais vraiment que mon fils reste à Barcelone et lors des derniers jours avant son départ, on a tout fait pour qu’il reste, mais il est parti parce qu’il ne voulait pas se mettre à la place de la plus grande star de Barcelone. Il a décidé et dit : "j’irai à Paris où je ne serai qu’un membre de l’équipe"»