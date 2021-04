Barça : Ronald Koeman détruit l’arbitre du Clasico et ses assistants

Alors que le Real Madrid s’est imposé face au FC Barcelone ce samedi soir (2-1) dans ce Clasico extrêmement important pour la fin de saison, Ronald Koeman a estimé que son équipe aurait mérité un penalty au moment où Ferland Mendy est intervenu dans la surface sur Martin Braithwaite.

«Il y a un moment où nous aurions dû avoir un penalty. Pour moi c’est clair que tout le monde l’a vu. Je ne comprends pas. Les officiels étaient à 10 mètres, et ils n’ont pas été capables de le voir. Martin (Braithwaite) a été retenu, et c’est une erreur de ne pas siffler. Peut-être que l’arbitre ne pouvait voir l’action, mais celui au VAR est là pour l’aider dans ce genre de situations. (…) À mon avis, certaines décisions n’étaient pas appropriées et nous aurions dû avoir un penalty», explique-t-il en conférence de presse d’après-match.