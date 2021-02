FC Barcelone - PSG : Lionel Messi a déçu... face à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Si la prestation du PSG a été un chef-d'œuvre collectif, où tous les joueurs ont répondu présent, c'est logiquement le visage de Kylian Mbappé qui fait les unes partout en Europe ce matin. Et en Espagne, ces derniers jours, on évoquait un match dans le match entre le Français et la star barcelonaise, Lionel Messi. Autant dire que c'est le Parisien qui sort grandi de cette rencontre. Une fois encore, dans un grand rendez-vous, l'Argentin n'a pas su mener son équipe et s'est offert une prestation plutôt insipide.

Si on met de côté ce but sur penalty ou ce service dont Mbappé n'a pas su profiter en première période, deux actions qui pouvaient laisser présager un grand match de sa part, La Pulga a vite sombré puis traversé le reste de la rencontre sans peine ni gloire. C'est Ousmane Dembélé qui était le plus souvent cherché devant, alors que pour les tâches créatives, Pedri était le joueur le plus sollicité par ses partenaires. Sans même entrer dans la comparaison avec Mbappé, le natif de Rosario a rendu une copie décevante.

Les Madrilènes se régalent

« Une première période digne », résume Mundo Deportivo, qui souligne cependant qu'après la pause, « il a complètement disparu, alors qu'en face Mbappé se montrait dans un PSG bien structuré ». Du côté de Sport, on lui attribue tout de même un 5/10, mais on souligne que « le PSG l'a bien neutralisé, et qu'il n'a pas pu créer plus de danger que le penalty de l'ouverture du score ». « Messi jouait pour briser ce triste passé qu'était devenue l'Europe pour les Culés. Mais aussi contre son futur. Il jouait pour savoir s'il peut continuer à être heureux au Camp Nou ou s'il doit fuir à Paris pour retrouver espoir. La réalité l'a frappé de plein fouet », peut-on lire dans un autre article du journal, qui évoque un possible futur brillant à Paris pour lui.

Il faut dire qu'en Catalogne, on pense déjà que ce match aura de sacrées conséquences - négatives bien sûr - sur l'avenir de l'Argentin, convoité par le Paris Saint-Germain. Un tout autre son de cloche résonne en revanche à Madrid, où on espère attirer Mbappé dans les prochaines années. Chez AS, on se régale, et on dit simplement que « Kylian Mbappé a mangé Messi ». « Le jour et la nuit », explique le journal, qui dévoile des stats qui ne parlent pas en faveur du joueur de l'Albiceleste : 3 duels remportés sur 9, et seulement 2 dribbles réussis. « Le PSG compte vraiment laisser filer Mbappé (vers Madrid, NDLR) et le remplacer par Messi ? », s'interroge ironiquement Marca. Tout est dit...