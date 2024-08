Amical : l’OL renoue avec la victoire en étrillant l’Union Berlin

La préparation estivale de l’OL n’est pas forcément celle escomptée. Auteur d’un mercato discret, mais onéreux avec plusieurs options d’achat levées et seulement trois vraies arrivées (Moussa Niakhaté, Abner Vinicius et Georges Mikautadze), le club rhodanien a entamé sa série de matches amicaux par une belle victoire face à Chassieu-Décines (N2). Et après une victoire étriquée face au Tirol (3-2), les Gones ont concédé leur première défaite contre Sankt Pauli (1-0) avant de concéder un nouveau nul décevant face au Torino ce mercredi (0-0). Pour remettre le bleu de chauffe, Pierre Sage a décidé d’aligner une équipe presque type face à l’Union Berlin.

En terres allemandes, cet avant-dernier match de préparation devait permettre aux Gones de peaufiner leur préparation, mais surtout de reprendre confiance après une série de rencontres décevantes. Après un premier quart d’heure timide des joueurs lyonnais, ces derniers sont montés en température et ont commencé à se rapprocher des buts berlinois. La tête timide d’Ainsley Maitland-Niles sur un centre d’Abner marquait la première occasion lyonnaise de cette rencontre (20e). Parfois sans inspiration malgré quelques gestes de classe de Georges Mikautadze, les Rhodaniens n’ont pas vraiment été convaincants lors du premier acte malgré du mieux en fin de mi-temps à l’image de la frappe du Géorgien sauvée sur sa ligne par Robin Gosens (36e).

L’OL a passé la seconde en deuxième période sous l’impulsion de Gift Orban

Au retour des vestiaires, l’OL est rentré avec de meilleures intentions sur le pré. Pierre Sage décidait alors de réaliser deux changements en faisant sortir Georges Mikautadze et Orel Mangala au profit de Gift Orban et Corentin Tolisso. Deux entrées qui ont fait la différence. Le Nigérian, en délicatesse depuis le début de la préparation et annoncé vers la sortie, a été auteur d’un beau décalage sur la gauche vers Abner. Le défenseur gauche brésilien trouvait parfaitement Maitland-Niles qui ne se faisait pas prier pour tromper le gardien allemand et ouvrir le score (0-1, 49e). Le verrou allemand ayant sauté, les offensives rhodaniennes ont commencé à faire de plus en plus mal. Dans le sens inverse, les Gones, qui n’avaient plus marqué depuis deux rencontres, se sont libérés.

Corentin Tolisso, entré en jeu à la pause, a ensuite servi Saïd Benrahma sur la gauche. L’Algérien ne s’est pas fait prier pour inscrire le deuxième but de l’OL à l’aide d’une superbe frappe enroulée (0-2, 65e). Lancés, les Gones ont ensuite alourdi le score quand le show Gift Orban a démarré. Trouvé sur un long dégagement de Lucas Perri, l’ancien de la Gantoise a trompé Ronnow à l’entame du dernier quart d’heure (0-3, 75e) avant de s’offrir un doublé dix minutes plus tard (0-4, 85e). Avec ce large succès, l’OL reprend confiance au meilleur des moments. Dans une semaine, les hommes de Pierre Sage défieront Arsenal pour leur dernier match amical avec de se déplacer à Rennes pour lancer leur saison de Ligue 1 la semaine suivante.