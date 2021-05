LdC : Zé Roberto préfère Vinicius Junior à Neymar

Ancienne gloire du football brésilien, Zé Roberto est désormais à la retraite depuis 2017 et un passage à Palmeiras. Celui qui avait brillé avec le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich a été interrogé par Goal ce mardi avant le match Manchester City - PSG remporté par les Sky Blues 2-0. Il avait notamment parlé de la saison compliquée de Neymar : «cette saison, il a un peu hésité. Il a joué de très bons matchs, il a bien joué et il y en a d'autres où il est passé un peu inaperçu. Il est toujours, dans cette Ligue des champions, à un niveau légèrement inférieur à celui de la saison dernière. Mais Neymar est un joueur imprévisible, non ?»

La suite après cette publicité

Si l'ailier brésilien n'a pas su qualifier le PSG, Zé Roberto avait tranché bien avant. Selon lui, le meilleur joueur brésilien en Ligue des Champions cette saison n'est pas Neymar, il évolue au Real Madrid : «soudain, vous savez qui je vais cibler, ce qui est une surprise pour moi. Pour avoir joué de bons matchs et pour avoir marqué des buts ? Je resterais avec Vinícius Júnior.» Une belle marque de respect pour ce dernier qui tentera de se qualifier ce soir pour la finale avec le Real Madrid face à Chelsea (1-1 à l'aller).