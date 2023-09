US Open Cup : l’Inter Miami s’incline contre le Dynamo Houston en finale sans Messi

Le miracle n’a pas eu lieu à Fort Lauderdale. Après s’être offert de justesse le dernier ticket grâce à sa victoire aux tirs au but face à Cincinnati en tour précédent, l’Inter Miami affrontait le Dynamo Houston en finale de l’US Open Cup, mercredi soir. Privé de Lionel Messi en raison d’une blessure contractée en championnat face à Toronto et devant également composer sans Jordi Alba, le club floridien a été battu par son homologue texan (1-2).

La suite après cette publicité

Les partenaires de Sergio Busquets payent leur entame de match délicate car les visiteurs ont très vite fait le break en première période grâce à des réalisations de Griffin Dorsey (1-0, 24e) et de l’ancien joueur de l’AS Nancy, Amine Bassi, sur penalty (2-0, 33e). À l’entame du dernier quart d’heure, Nelson Quinones aurait pu alourdir le score mais le Colombien a vu son but être refusé pour une position de hors-jeu avant que Josef Martinez ne sauve l’honneur dans les ultimes secondes du temps additionnel (2-1, 90e+2). Ainsi, l’Inter Miami échoue dans la conquête d’un second titre, quelques semaines après avoir remporté la Leagues Cup.