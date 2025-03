LdN : l’adversaire de la France en demi-finale est connu

Après un triste visage montré en Croatie, l’équipe de France s’était incliné au match aller 2-0 et se compliquaient la tâche pour une qualification en demi-finale de la Ligue des Nations. Mais après une remobilisation, les hommes de Didier Deschamps se sont imposés au Stade de France grâce à des réalisations de Michael Olise et Ousmane Dembélé pour emmener les Bleus aux penalties et se qualifier au bout de la nuit.

Et maintenant, les Bleus connaissent leur prochain adversaire : il s’agira de l’équipe d’Espagne, victorieuse des Pays-Bas en quarts de finale, également aux tirs au but. Les Bleus vont donc retrouver la Roja de Lamine Yamal, qui avait éliminé les Français en demi-finale de l’Euro 2024. Le rendez-vous sera à suivre le 5 juin prochain, à Stuttgart.