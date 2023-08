Lens-Rennes : la réaction à chaud d’Arnaud Kalimuendo

Il est l’un des grands artisans du nul arraché par le Stade Rennais sur la pelouse de Lens ce dimanche soir. Combatif, Arnaud Kalimuendo a été au début et à l’origine du penalty accordé à Rennes. De retour à Bollaert, qu’il a connu lors de la saison 2021-2022 sous les couleurs artésiennes, le joueur formé au PSG a donc poursuivi son bon début de saison.

La suite après cette publicité

Interrogé à l’issue de la rencontre, le buteur de 21 ans semble satisfait de la rencontre des siens : «On a été surpris avec le but dans les premières minutes. On savaiIt qu’ils allaient mettre la pression. Il nous a fallu de ne pas avoir peur de jouer comme en première période. On sait que bollaert, ce n’est jamais facile de venir jouer ici. Ils ont mis la pression directement. C’était les premières minutes, on se devait de réagir et de laisser passer l’orage. C’est ce qu’on a fait en seconde période.»