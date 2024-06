Netflix prépare un documentaire sur le scandale de Knysna

Considéré comme la plus grave crise que l’équipe de France de football ait connue dans son histoire, le fiasco de Knysna lors de la Coupe du Monde 2010 va faire l’objet d’un documentaire Netflix. Selon les dernières informations de L’Equipe, le film, en cours de production (par Breath Film, producteur de Soprano : à la vie à la mort, en 2022, et, en 2023, Nadal/Djoko : duel à Roland-Garros), devrait sortir en 2025.

Si l’épisode du bus et cette grève d’un entraînement par les joueurs seront bien évidemment au coueur du scénario, Raymond Domenech et Patrice Evra interviendront, eux, en tant que témoins. «On racontera comment eux, notamment, l’ont vécue presque heure par heure, de l’intérieur. Avec ce qu’on pensait savoir mais que nous n’avons jamais vraiment su… C’est une succession d’actions, au final très personnelles, aboutissant à un mouvement collectif qui a dépassé le sport», précise Dolores Emile, la directrice des documentaires et programmes de flux chez Netflix France.