PL : première défaite depuis septembre pour Liverpool, Southampton relégué en Championship

Petit évènement en Premier League. Après presque 6 mois sans défaite en championnat (0-1 face à Nottingham Forest le 14 septembre), Liverpool a laissé échapper trois points face à Fulham ce dimanche (3-2). Mac Allister avait pourtant mis les Reds sur de bons rails en déclenchant une frappe surpuissante au quart d’heure de jeu (0-1). Mais coup sur coup, Sessegnon (23e), Iwobi (32e), et Rodrigo Muniz, après avoir ridiculisé Virgil van Dijk d’un enchaînement de grande classe (37e), ont trouvé le chemin des filets pour les Cottagers.

La réduction de l’écart de Luis Diaz (72e, 3-2) aura été insuffisante pour Liverpool, qui reste quand même leader, mais manque l’occasion de mettre Arsenal à 14 points. Grâce à son succès, Fulham monte à la 8e place. En parallèle, Chelsea a été accroché par Brentford cet après-midi (0-0), et pourrait, en cas de victoire des Skyblues dans le derby face à Manchester United tout à l’heure, perdre sa 4e place. Enfin, Tottenham est allé s’imposer contre Southampton (3-1) au mérite de Brennan Johnson, auteur d’un doublé (13e, 42e), et de Mathys Tel, buteur sur penalty (90+6e) et pour la première fois de sa carrière en Premier League. Une défaite qui coûte cher aux Saints, officiellement relégués en Championship un an après leur remontée. Pour les Spurs, pas de quoi bouleverser leurs ambitions après ce succès, puisqu’ils ne sont que 13es au classement.