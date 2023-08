OL : Rémy Riou satisfait malgré le match nul décevant face à Nice

Après le match nul décevant de l’Olympique Lyonnais à domicile face à Nice (0-0), Rémy Riou est revenu sur la physionomie de cette rencontre. Et le gardien du club rhodanien était satisfait du visage affiché par la défense des Gones. «On se devait d’arriver avec une solidité défensive et de montrer un meilleur visage. C’est ce qu’on a fait ce soir défensivement après on a un peu pêché dans la finition offensivement», a notamment confié le portier français. Rémy Riou est ensuite revenu sur la solidarité affichée par l’OL face aux Niçois tout en savourant le point du match nul.

«C’est bien, on est tombé contre une bonne équipe. On est resté solidaire, il fallait qu’on retrouve cette solidarité et cette solidité défensive, c’est chose faite donc ça fait du bien de pas prendre de but et de prendre un point», a lâché le gardien rhodanien avant de conclure sur les problèmes offensifs de son équipe. «Oui ça a été compliqué. Après on a beaucoup misé sur un bloc compact. On a manqué d’un peu de jus offensivement pour faire des appels en profondeur. On va retenir le positif pour avancer et se remettre la tête à l’endroit.»