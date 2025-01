OM : la presse belge fait des révélations sur le transfert d’Enzo Sternal à Anderlecht

Enzo Sternal. Longtemps, la seule évocation de ce nom donnait le sourire aux supporters de l’OM. Le milieu offensif, considéré comme l’une des plus belles promesses du centre de formation depuis Samir Nasri, était programmé pour faire chavirer l’Orange Vélodrome comme a d’ailleurs pu le faire dimanche soir un certain Robinio Vaz face à Strasbourg. Mais l’impatience du vainqueur de la Coupe Gambardella avec Marseille en a décidé autrement.

Lassé de l’impatience du jeune joueur de 17 ans, Roberto De Zerbi, en fin tacticien, lui intimait de rester dans le rang et d’attendre sa chance comme l’italien le disait en conférence de presse il y a peu. «Je ne l’ai pas utilisé beaucoup, car il y avait des joueurs meilleurs que lui comme Greenwood, Maupay, Wahi et je me base sur ce que je vois sur le terrain. Je me concentre que sur le terrain et si le terrain me donne des réponses, j’agis en fonction. Je ne me concentre que sur ça. Je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. S’il n’a pas joué, c’est qu’il ne le méritait pas.» Quelques heures plus tard, son départ pour Anderlecht était entériné.

L’OM a tout intérêt à ce que Sternal flambe à Anderlecht

Le club belge mettait la main sur le franco-algérien jusqu’en juin 2027 contre un chèque de 500 000 €. Le club belge, qui suivait déjà le joueur du temps où il évoluait à Nancy, a sauté sur l’occasion. Pas question de garanties de temps de jeu pour celui qui a été aperçu en début de saison en Ligue 1 face à Brest avec l’OM. Il devra se contenter de l’équipe B pour le moment. Selon la DH, les Mauves n’ont pas pris de gros risques avec l’espoir tricolore puisqu’ils ont raflé la mise contre un peu moins d’un million d’euros, bonus compris. Niveau salaire, la publication belge assure que Sternal disposera d’émoluments modestes.

Interrogé à son arrivée en Belgique, le principal intéressé a d’ailleurs expliqué les raisons qui l’ont poussé à accepter la proposition d’Anderlecht «Le projet m’a intéressé en général. C’est un club qui forme beaucoup de jeunes, qui les fait jouer et leur permet de bien progresser, les polir. C’est un club qui aime le foot, qui joue bien et qui a de bonnes installations. Ça m’a motivé à venir ici.» Pas un mot sur Marseille. On le comprend puisqu’il n’en a peut-être pas terminé avec son histoire avec le vainqueur de la Ligue des Champions 1993.

Sternal va devoir passer par la D2 belge…

Comme nous vous le révélions il y a quelques jours, l’OM croit toujours en Sternal et a gardé quelques options au chaud au cas où Sternal flamberait en Belgique. La DH confirme que le deal bouclé entre le club français et son homologue belge comporte quelques clauses, dont un pourcentage sur une prochaine revente, un pourcentage qui peut grimper jusqu’à 50 % selon le montant du futur transfert rapporte la publication belge. Autre détail important confirmé par la presse belge, un droit de regard sur une future vente. Indirectement, l’OM va donc suivre avec attention les performances de son ancienne pépite qui va devoir passer par la deuxième division belge, avec la réserve d’Anderlecht, le RSCA Futures.

Pas une mince affaire puisque Sternal va devoir se faire une place dans un championnat rugueux et dans une équipe moribonde qui se traîne à la 14e place du championnat (sur 16 équipes). Enzo Sternal va-t-il rapidement regretter son impatience ? Réponse très prochainement et peut-être déjà dès le week-end prochain face au Patro Eisden, quatrième du championnat… Tout un programme.