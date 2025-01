Pourquoi Enzo Sternal va quitter définitivement l’OM

«Sous les couleurs olympiennes, il décroche un titre de champion de France U17 lors de la saison 2022-2023 et participe grandement à la victoire en Coupe Gambardella lors de la saison 2023-2024, en inscrivant entre autres 4 buts durant le parcours des jeunes marseillais. L’attaquant polyvalent qui compte également 22 sélections avec les U16 et U17 de l’Équipe de France, a notamment participé au dernier Euro U17 à Chypre. Ce mercredi 7 août 2024, il signe une prolongation de contrat avec l’OM. Il est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2027 et portera le numéro 22.» En août dernier, l’OM annonce fièrement sur son site officiel la prolongation d’Enzo Sternal alors que celui-ci est à un an du terme de son contrat.

L’attaquant de 17 ans, qui est considéré comme un phénomène depuis qu’il est arrivé à Marseille en juillet 2022 en provenance de l’AS Nancy, et qui a été l’un des artisans de la victoire marseillaise en Coupe Gambardella (4 buts et 2 passes décisives en 6 matches) est alors convoité par de nombreux clubs français (OL, LOSC) et européens. Marseille sécurise alors un joueur qui représente l’avenir de l’OM en compagnie de Yanis Sellami et Darryl Bakola. Rapidement, Roberto De Zerbi l’intègre dans le groupe pro dès son arrivée, lui fait confiance et l’aligne lors des matches amicaux dans un rôle de faux neuf. RDZ lui offre même ses premières minutes en pro lors de la belle victoire marseillaise à Brest (1-5) lors de l’ouverture du championnat. Ensuite viendront 11 autres petites minutes face à Montpellier et puis plus rien.

L’OM veut vendre le joueur à Anderlecht tout en gardant la mainmise sur lui

Naviguant entre les U19 nationaux et la National 3, l’international tricolore U18 doit continuer son apprentissage du haut niveau. Mais le natif de Nancy s’impatiente et ne cache pas son mécontentement en interne. Dès lors et vu la cote du joueur, le board marseillais a décidé d’ouvrir la porte à un départ afin que Sternal puisse bénéficier de plus de temps de jeu dans un environnement plus conforme à son niveau actuel. C’est en substance ce qu’a révélé Roberto De Zerbi en conférence de presse d’avant match de Coupe de France OM-LOSC «Je ne l’ai pas utilisé beaucoup car il y avait des joueurs meilleurs que lui comme Greenwood, Maupay, Wahi et je me base sur ce que je vois sur le terrain. Je me concentre que sur le terrain et si le terrain me donne des réponses, j’agis en fonction. Je ne me concentre que sur ça. Je ne fais pas de cadeaux aux joueurs. S’il n’a pas joué, c’est qu’il ne le méritait pas.»

Comme révélé dimanche soir, Anderlecht est très intéressé à l’idée de récupérer le grand espoir marseillais et a déjà entamé des discussions avec l’OM. S’il n’y a pas d’accord entre les clubs, l’optimisme est de mise de part et d’autre. Selon nos informations, il s’agit d’une vente. Mais attention, le club phocéen veut garder la maîtrise sur le joueur même en cas de départ définitif vers Anderlecht. Ainsi, Marseille a activé une clause de rachat prioritaire en cas de bonnes performances du joueur en Jupiler Pro League et intégrer également un pourcentage à la revente.