OM-OL : l'arbitrage a rendu fou les Marseillais

Comme chaque année, cet Olympico entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais à l'Orange Vélodrome était très attendu. Encore plus après l'épisode de la bouteille dans le dos de Dimitri Payet à l'aller au Groupama Stadium et le re-match en février et la victoire rhodanienne (2-1). Pour ce choc de la 35e journée de Ligue 1 dans une enceinte bouillante, les Phocéens n'ont pas réussi à s'imposer contre les Gones malgré une bonne domination (0-3). Mais forcément, encore une fois, l'arbitrage a fait parler.

En première période, M. Gautier, l'arbitre central du soir, a rapidement été la cible des chants marseillais après une main de Moussa Dembéle dans sa surface sur un centre à ras de terre de Gerson. L'attaquant lyonnais avait en effet augmenté sa surface corporelle, mais l'arbitre, avec l'aide de la VAR, décidait finalement d'accorder un corner pour l'OM. Premier épisode légèrement douteux. «Avant cette erreur on était présent, on avait le contrôle. Cette situation a tout changé. Cela m'embête on était meilleurs en première période, avant le but de Lyon. On a essayé de continuer, mais je pense que ce but a tout changé. L'arbitre a totalement influencé le résultat. Il ne siffle pas penalty sur nous en première mi-temps. On a été meilleur qu'eux. C'est un classique donc l'arbitre doit être à la hauteur. On a pas subi le match, on l'a même contrôlé. Ca se joue sur des erreurs arbitrages. Il y avait penalty, c'est très clair. Ils ont sifflé face au PSG et pas là. Cela influence forcément le résultat», confiait d'ailleurs Sampaoli à la fin du match. Mais ce n'est pas tout.

Longoria n'a pas compris

Au retour des vestiaires, le premier but lyonnais, œuvre de Castello Lukeba, a également fait jaser pour un potentiel hors-jeu de Moussa Dembéle et une éventuelle faute sur Pau Lopez, qui a d'ailleurs récolté un avertissement plus tard pour contestation, après validation du but par la VAR. L'Espagnol s'était en effet dirigé vers l'arbitre central pour lui montrer son bras, certainement touché. Le public phocéen n'a pas non plus apprécié, comme les joueurs de Jorge Sampaoli, le geste de Thiago Mendes dans le visage de Dimitri Payet, pas sanctionné et rendant fou de rage les Phocéens.

« Je n'ai pas bien vu les images. Quand on regarde la main de Pau Lopez (traces de crampons sur son avant-bras, NDLR), c'est quand même fort », a dans un premier temps lâché le président de l'OM Pablo Longoria, au micro de Prime Video, au sujet de ce premier but. Avant de faire part de sa vision des choses sur le penalty évoqué plus haut qui aurait pu être accordé à l'OM pour une main de Moussa Dembélé. « Quelqu'un doit m'expliquer la règle de la main aussi (rire). Pour moi, il arrive un moment où il faut clarifier les choses. Tu ne peux pas retirer la main, c’est normal. Mais quand tu agrandis le corps (la surface du corps)... » Un avis partagé par Sampaoli ensuite. «Sincèrement, ces décisions m'attristent. On ne pourra pas le changer, cap sur jeudi, c'est important. On a déjà eu ces situations contre Paris. On doit unifier les critères, pour que les décisions soient toutes les mêmes.» Des faits de jeu qui risquent de faire parler encore longtemps...