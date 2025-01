OM : les nouvelles déclarations-chocs de Medhi Benatia contre l’arbitrage

Ce n’est toujours pas cette saison que l’OM remportera la Coupe de France. Malgré l’égalisation dans les dernières secondes du temps additionnel de Luis Henrique, les Phocéens se sont inclinés aux tirs au but contre le LOSC en 16e de finale dans un Vélodrome incandescent (1-1, 3-4 t.a.b.). L’égalisation marseillaise aura excité tout le monde sur le bord du terrain, alors que d’autres décisions arbitrales avaient déjà tendu la situation, à tort ou à raison. Dans la cohue et la confusion, Medhi Benatia a glissé un mot au 4e arbitre, qui n’a visiblement pas aimé.

Alerté par son assistant, Clément Turpin a alors expulsé le directeur sportif marseillais sans que l’on sache vraiment ce qu’il s’était passé. Malgré son étonnement, le Marocain a dû quitter les bancs de touche. La déception de l’élimination n’a pas effacé l’agacement du dirigeant. Aussitôt après le coup de sifflet final, il est allé se plaindre de son expulsion au micro de beIN Sports pour s’expliquer. «J’ai un service à vous demander. S’il vous plaît, retrouvez les images de l’incident. Ce que je viens de vivre, c’est grave», lâche-t-il d’emblée.

Benatia : «le 4e arbitre dit, "vous, m’avez menacé avec le doigt"».

Selon lui, tout est parti de l’intervention d’Alexsandro sur Rowe dans la surface. Sans VAR, l’arbitre a dû se fier à ce qu’il a vu et a décidé de ne pas siffler penalty. Une mauvaise décision selon Benatia. «On marque (après l’égalisation de Luis Henrique), je vais voir le 4e arbitre et je lui dis : "dites-lui quand même qu’il y avait penalty (sur Rowe), même si c’est fini." Notre coach est en train de se disputer un peu avec Olivier Létang. Il y a beaucoup de monde à ce moment-là. M. Turpin débarque de 50 mètres, il ne sait même pas et il me met le rouge. Je demande : "à moi ?" "Oui", dit le 4e arbitre, "vous, m’avez menacé avec le doigt.»

Il poursuit son coup de gueule, toujours particulièrement remonté par les événements qui venaient tout juste de se dérouler. «Je sais que je n’ai pas le droit de parler, pas le droit de travailler, de rien. Pourquoi, je ne peux pas parler ? J’ai quoi de différent des autres? Je n’ai pas le droit de le faire» s’insurge-t-il, affirmant qu’il n’ira pas voir les arbitres pour s’expliquer. «C’est rageant, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. Rien ne va. Peut-être faut-il que je pose ma démission et que je trouve un autre boulot. Pourquoi j’ai ce traitement ?», conclut Benatia, remonté et dépité.