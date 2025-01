OM - LOSC : les notes du match

Pour ce choc des 1/16es de finale de la Coupe de France, le Vélodrome de l’Olympique de Marseille recevait le LOSC. Et devant son public, Roberto De Zerbi alignait son équipe type, avec Greenwood, Maupay, Rabiot et Rongier, à l’exception du gardien, De Lange. Côté Dogues, Cabella, Bakker Haraldsson, Mukau et André étaient alignés pour aller chercher une place en 8es de finale. Le début de match était pourtant très calme, avec une légère domination phocéenne.

Le premier fait de jeu intervient ensuite avec un sauvetage de Gudmundsson, qui s’est fait mal en heurtant le poteau pour sauver une frappe de Greenwood (10e). Mais il faudra attendre après la demi-heure de jeu pour une première frappe cadrée. Sur un corner lillois, la défense s’est mal positionnée et laissait Greenwood partir tout seul défier Mannone… mais l’Anglais manquait son duel devant la main ferme du portier du LOSC (36e). Maupay pensait ensuite marquer sur une belle percée de Greenwood, encore, mais le Marseillais touchait le ballon de la main (42e).

Lille a bien tenu

Même chose pour les Dogues au retour des vestiaires. Servi en retrait dans la surface de réparation, Bakker pensait ouvrir le score d’une frappe puissante, mais touchait également le ballon de la main (47e). Mais les hommes de Genesio montaient en puissance au fil de cette seconde période et après une belle passe de Meunier, David servait en retrait Haraldsson, oublié par Cornelius, qui pouvait ouvrir le score (1-0, 69e). L’OM était alors dos au mur et devait tout faire pour revenir.

Par la voie de Höjbjerg, l’OM obligeait Mannone à sortir le grand jeu pour éviter l’égalisation (72e). L’OM poussait ensuite, mais se frottait à une défense lilloise héroïque en cette fin de match. Greenwood trouvait même le poteau en fin de match (90e+2), alors que Lille manquait la balle de break (87e). Mais sur la dernière action du match, Luis Henrique lâchait une sublime frappe pour égaliser à la dernière seconde et envoyer l’OM aux tirs au but (1-1, 90e+6). Finalement, après un arrêt de Mannone devant le héros Luis Henrique, puis Rowe, c’est bel et bien le LOSC qui s’est qualifié et rejoint les 8es de finale de Coupe de France. Une désillusion pour l’OM, qui a cru à l’exploit et aurait pu être un candidat sérieux au titre.

- L’homme du match : Mannone (8) : Le remplaçant de Lucas Chevalier a montré qu’il était un numéro 2 de luxe. Auteur d’abord d’une exceptionnelle parade en face à face devant Greenwood (36e) le portier est ensuite salvateur sur un corner cafouillé par sa défense dans la surface (65e). Attentif pour repousser une grosse frappe de Hojbjerg (72e), il a donné l’impression d’une vraie sérénité sur sa ligne jusqu’à la dernière seconde, ou il est battu par la lourde frappe de Luiz Henrique (90+6e). Durant la s"ance de tirs au but, il plonge presque toujours du bon côté, et écarte les tentatives de Henrique et Rowe.

Lille

- Mannone (8) : voir ci-dessus.

- Meunier (6) : à l’image de son équipe, le latéral belge a montré plusieurs visages. D’abord neutre lors du premier acte, Meunier a même été facilement débordé par Greenwood sur le but refusé à Maupay (40e). Au retour des vestiaires, il s’est montré plus offensif, et est à l’origine du but avec une ouverture exceptionnelle pour David (69e). Défensivement, il a laissé peu d’espace à Merlin puis Ulysse Garcia pour s’exprimer.

- Diakité (4,5) : la plupart des occasions marseillaises sont venues de sa zone, avec notamment une perte de balle très dangereuse en début de rencontre (10). S’il s’est montré plus appliqué au fil de la rencontre, il ne respirait pas la sérénité en fin de match, quand l’OM poussait pour l’égalisation. Sanctionné d’un carton jaune en fin de rencontre après avoir été débordé assez aisément. Clairement le moins à l’aise de la ligne défensive lilloise ce soir.

- Alexsandro (6,5) : très solide, il a cadenassé Greenwood, l’obligeant à dézoner pour créer tant bien que mal du danger. A dominé de la tête et des épaules son duel face à Maupay. Aurait pu être sanctionné d’un penalty pour un contact litigieux avec Jonathan Rowe en fin de match, mais l’absence de VAR au stade Vélodrome lui a été bénéfique. Le Brésilien était le patron de la défense lilloise, et a pris ses responsabilités en transformant le quatrième penalty lillois.

- Gudmundsson (X) : le latéral lillois s’est écrasé contre le poteau à la 9e en sauvant une énorme occasion marseillaise. Il est finalement remplacé à la 20e par Ismaily (5,5), en retard pour enfiler son maillot et ses protège-tibias et qui a laissé son équipe à 10 pendant plusieurs minutes. Son entrée était positive, il a su se montrer dangereux à plusieurs reprises en fin de match, avant de transformer le second penalty du LOSC durant la séance de tirs au but.

- André (4,5) : a l’image de son compère du milieu de terrain, Benjamin André a subi ses duels et a eu beaucoup de mal à exister en première mi-temps, à l’image de sa perte de balle qui entraîne une occasion très dangereuse pour l’OM. En seconde période, il s’est peu à peu mis au niveau de la rencontre, et a permis à son équipe de contrôler un peu plus le ballon dans l’entrejeu.

- Mukau (4) : le jeune international congolais est passé à côté de son match, dévoré dans l’intensité par la paire Valentin Rongier - Pierre-Emil Hojbjerg dans le cœur du jeu. Mukau s’est quand même offert une occasion sur une belle remise de Bakker, mais sa frappe s’est un peu envolée (30e). Remplacé par Bouaddi en toute fin de rencontre.

- Haraldsson (6) : en première mi-temps, il a été imprécis, à l’image de sa frappe largement au-dessus après une bonne récupération haute. Plus remuant en 2e période, il est récompensé par l’ouverture du score (69e), ou il prend Murillo de vitesse pour se démarquer au centre. L’Islandais se rate complètement en fin de rencontre sur un face à face qui aurait pu tuer le match (88e). Remplacé par Sahraoui, entré pour essayer de conserver les rares ballons que Lille a eu à jouer en fin de rencontre.

- Cabella (6) : l’international français a joué une bonne partie du match entre les lignes, et a souvent créé du déséquilibre dans la défense marseillaise. Ce qui n’était pas gagné au vu de son entame de match difficile, ou le pressing de Balerdi l’a mis en grande difficulté sur chacune de ses touches de balle. Une rencontre globalement bien rattrapée par sa très bonne deuxième mi-temps.

- Bakker (6,5) : replacé à un poste d’ailier droit qui n’est pas du tout le sien, Bakker a été l’un des meilleurs lillois sur le terrain. Plusieurs belles inspirations à la sortie de balle et dans les appels, il a surnagé en première période dans le collectif du LOSC, en étant à l’origine des occasions de Cabella (28e) et Mukau (30e). Buteur refusé au retour des vestiaires (46e), il continue d’apporter une grosse intensité globalement dans le match. Piégé par Luiz Henrique sur le but de l’égalisation, il se rattrape et transforme le premier penalty du LOSC pendant la séance.

- David (5,5) : le Canadien a connu une première mi-temps difficile, avec quasi aucun ballon à jouer. Dès le retour du vestiaire, il crée presque un but à partir de rien en pressant fort (46e). Passeur décisif sur une de ses nombreuses courses dans le dos (69e). Remplacé par André Gomes, entré pour stabiliser le bloc lillois et préserver le score, et qui a coupé un centre en retrait très dangereux d’Adrien Rabiot avant de transformer le troisième penalty des lillois.

Olympique de Marseille

- De Lange (4) : titulaire à la place de Geronimo Rulli dans les cages marseillaises, Jeffrey De Lange avait la lourde tâche de faire oublier les prestations solides de son coéquipier. Rulli, auteur d’un excellent début de saison, a débuté le match sur le banc, un choix audacieux de Roberto De Zerbi. Une décision que l’entraîneur a sans doute regrettée. Sur sa première action significative, il capte bien le ballon de Bakker (17e). Puis, il stoppe une frappe trop écrasée de Cabella (27e), sans véritable danger. En deuxième période, il ne peut rien sur le but de Haraldsson (69e). Le portier se rattrape en empêchant l’Islandais de doubler la mise (88e). Il n’a pas su faire la différence lors de la séance de tirs au but.

- Balerdi (5) : à l’image de sa très bonne intervention du bout du pied qui a stoppé une passe lilloise (3e), il a montré une grande sérénité dans sa zone défensive. Quelques minutes plus tard, il a parfaitement neutralisé Jonathan David (5e). Plutôt serein tout au long de la première période, il a su se défaire habilement des tentatives de pressing du LOSC, notamment de Cabella, et a gardé le contrôle de la situation.

- Murillo (4,5) : sa perte de balle aux abords de la surface offre à Haraldsson l’opportunité de tenter sa chance. En revanche, il a montré une belle connexion avec Greenwood, réalisant en deux touches un excellent centre, finalement dévié par la défense (18e). En seconde mi-temps, une nouvelle erreur de sa part permet à Cabella de tirer au but. Un match à double facette : intéressant offensivement, mais lacunaire défensivement.

- Cornelius (3) : Concentré, il n’a commis aucune erreur grossière durant l’entame du match, ce qui avait pu lui être reproché lors de ses précédentes sorties. Cornelius coupe notamment une passe dangereuse à la 26e minute, stoppant une offensive lilloise, et globalement, il réalise une première période correcte. Une seconde mi-temps plus difficile pour lui, où il est complètement dépassé sur le centre de David pour Haraldsson, qui en profite pour ouvrir le score (69e). Remplacé par le jeune Robinio Vaz (84e).

- Merlin (4) : Quentin Merlin a montré quelques belles poussées offensives, mais a souvent été mis en difficulté sur sa ligne face à Bakker. Son impact a été limité, et il a donc été remplacé à la mi-temps par Ulisses Garcia (4). Le Suisse a été que peu impliqué dans le jeu et n’a jamais trouvé sa place sur le terrain durant sa mi-temps.

- Rongier (5,5) : prestation sérieuse au milieu de terrain, où il a fait preuve d’une grande abnégation. Il s’est montré très actif dans la récupération, interceptant plusieurs bons ballons, à l’image de sa récupération à la 10e minute qui a permis de renverser le jeu et d’offrir à Rabiot une belle occasion. Remplacé par Bilal Nadir à la 73e minute. Le jeune marseillais a fait une fin de match correct.

- Höjbjerg (6) : peut-être un peu moins visible que ses deux coéquipiers au milieu, Pierre-Emile Höjbjerg n’a pas démérité. Son travail, aussi bien avec que sans ballon, a été solide, notamment lors de ses incursions offensives en seconde période (55e, 62e). Sa frappe sur Mannone (72e) a failli faire mouche, mais le gardien lillois a bien réagi pour éviter le but. Un match à l’image de sa saison : réussi et sérieux.

- Rabiot (6) : Adrien Rabiot a livré une prestation solide au milieu de terrain, affichant un gros volume de jeu et une réelle présence dans les duels. Match propre dans l’ensemble, avec quelques actions décisives qui ont contribué à dynamiser l’entrejeu marseillais. Une performance qui confirme qu’il s’impose déjà comme un élément clé de l’effectif olympien.

- Luis Henrique (5) : gêné par un Gudmundsson bien attentif, il manque de peu d’ouvrir le score à la 8e minute de jeu, après avoir tenté sa chance. Assez percutant dans sa technique, il a réussi à se défaire de plusieurs défenseurs adverses pour lancer une offensive marseillaise à la 30e, contribuant ainsi aux offensives de son équipe. Le joueur change radicalement la donne en fin de match, offrant à son équipe une chance inespérée d’atteindre la séance de tirs au but grâce à une frappe surpuissante déclenchée depuis l’extérieur de la surface (90e+6). Héroïque avec sa frappe salvatrice en fin de match, il retombe dans ses travers en ratant finalement son tir au but face à Mannone.

- Greenwood (5) : première occasion manquée (1e) devant le but lillois, alors qu’il avait l’opportunité d’ouvrir le score. Malgré cela, il a réalisé de belles transversales vers Merlin et Rabiot, permettant à l’OM de renverser le jeu et de désorganiser le bloc lillois. En revanche, il a semblé moins inspiré en fin de première période, avec quelques gestes imprécis et des pertes de balle (31e, 33e). À la 36e minute, sur un excellent ballon délivré par ses coéquipiers, il a traversé tout le terrain pour se retrouver face au gardien lillois. Cependant, son face-à-face a été infructueux.

- Maupay (4,5) : sur un beau centre de Greenwood, Maupay envoie le ballon au fond des filets du LOSC, mais son but est logiquement annulé, après que l’arbitre ait constaté qu’il avait poussé le ballon de la main à quelques centimètres de la ligne (38e). Le reste de son match n’a pas été aussi percutant que d’habitude. L’attaquant a ainsi été remplacé par Jonathan Rowe à l’heure de jeu. L’Anglais n’a pas véritablement pesé sur la fin de la partie, malgré 2 bonnes tentatives. On notera également un contact litigieux dans la surface avec un défenseur du LOSC (79e), qui a suscité de vives protestations du camp olympien. Rowe n’a finalement pas converti son tir au but, scellant ainsi le sort des Marseillais.