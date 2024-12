Le PSG stoppé net par l’OL

Quoi de mieux pour terminer l’année 2024 en Ligue 1 qu’un choc XXL ? Le calendrier de la LFP a, en effet, placé un PSG-OL qui va en régaler plus d’un. Un choc entre deux équipes européennes qui ont brillé cette semaine sur la scène continentale. Il s’agit d’un affrontement entre deux des clubs qui comportent de nombreuses stars et internationaux dans leur effectif.

4 Champions du Monde seront ainsi sans doute présents sur la feuille de match : Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé côté PSG, Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico dans les rangs de l'OL.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes intéressantes que nous avons sélectionnées :

Le PSG et l’OL font match nul, cote à 5,50

Ces dernières saisons les PSG-OL tournent souvent en faveur de Paris avec des scores fleuves. Mais cette fin d’année 2024 est différente. Le PSG n’a plus Kylian Mbappé souvent inspiré face à Lyon ces dernières saisons et Luis Enrique peine à trouver la bonne carburation depuis plusieurs semaines. Ce qui laisse place à des déconvenues, notamment en Ligue 1 où le champion de France en titre reste d’ailleurs sur deux nuls compliqués face à Nantes puis contre l’AJ Auxerre. Face à une équipe lyonnaise en pleine forme qui revient fort en Ligue 1 et qui vient de s’imposer face à Francfort, la rencontre sera tout sauf une partie de plaisir. On voit bien un match nul entre les deux formations. La cote est très élevée et forcément attractive…

But de Rayan Cherki contre le PSG, cote à 4,80

Pas spécialement connu pour ses talents de buteur, Rayan Cherki a déjà marqué à 5 reprises en Ligue 1 et en Ligue Europa. Intenable lors de ces derniers matches, il a encore régalé face à Francfort cette semaine. L'espoir lyonnais reste d'ailleurs sur 2 buts marqués en Ligue 1 sur ses 3 derniers matches. Et face à une équipe qui a tenté de le recruter l'été dernier et qui pourrait de nouveau venir aux nouvelles, le maestro lyonnais n'aura pas à trouver loin la motivation pour briller devant le PSG.

But de Gonçalo Ramos face à l’OL, cote à 2,05

On le dit souvent, un buteur marche à la confiance. Gonçalo Ramos, qui n’avait pas marqué pour son retour à la compétition après une longue absence, a conjuré le sort en marquant enfin face à Salzbourg. Le début du renouveau pour le buteur portugais qui avait été stoppé en plein vol en début de saison. Contre l’OL, l’ancien du Benfica aura à cœur d’inscrire son premier but en Ligue 1 d’autant qu’il pourra compter sur l’un des meilleurs passeurs du championnat, Ousmane Dembélé pour y parvenir.

