West Ham : Kurt Zouma sort du silence après les violences sur son chat

Le défenseur central de West Ham, Kurt Zouma, a pris la parole après sa condamnation suite aux violences commises sur son chat. L'international français aux 11 sélections s'est évidemment encore excusé après son acte, auprès des médias de son club. « Cela a été une période difficile pour moi et ma famille. Évidemment, j'ai fait quelque chose de très mal et je m'excuse encore pour ce que j'ai fait. Je sais que c'était très difficile pour les gens de voir cela et je suis évidemment désolé », confie le joueur de 28 ans.

La suite après cette publicité

L'ancien de Saint-Étienne veut désormais, avancer. « J'ai beaucoup de remords à ce sujet et maintenant j'essaie de passer à autre chose avec ma famille et de regarder vers l'avenir. J'ai appris de ça, c'est la chose la plus importante, je dirais. Évidemment, j'ai eu le soutien de beaucoup, beaucoup de gens autour de moi qui m'ont aidé à rester concentré sur le football et j'essaie de rester heureux », poursuit-il.