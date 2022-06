Kurt Zouma condamné à des travaux d’intérêt généraux

Il y a quelques mois, Kurt Zouma faisait polémique en Angleterre après que des vidéos de lui frappant violemment son chat soient apparues sur les réseaux sociaux. Après le tribunal des médias, où le Français a subi un bashing impressionnant, il recevait ce mercredi la sentence du vrai tribunal comme l'indique The Sun.

Et alors qu'il risquait de la prison, le défenseur de West Ham a été condamné à une peine d'intérêt général de 12 mois et à 180 heures de travaux d'intérêt général, tandis que son frère a également été condamné à une peine d'intérêt général de 12 mois et à 140 heures de travail non rémunéré. Tous deux ont été interdits de garder des chats pendant cinq ans et devront payer une amende de 10 664€.