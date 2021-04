Match arrêté entre Cadix et Valence suite à des propos racistes envers Mouctar Diakhaby

Le match entre Cadiz et Valence, comptant pour la 29e journée de Liga, a pris une tournure particulière. Cala avait ouvert le score dans cette rencontre (14e) avant que Kevin Gameiro n'égalise (19e). Puis, à la demi-heure de jeu suite à un duel aérien anodin entre Mouctar Diakhaby et Cala, tout a basculé. Averti, Mouctar Diakhaby a ensuite connu une altercation avec le défenseur espagnol. Suite à cela, le match a été arrêté pendant 30 à 45 minutes et le Français n'est pas revenu sur le terrain. Il a été remplacé par Hugo Guillamon.

Le jeu a donc repris, mais Juan Torres Ruiz dit Cala devrait prochainement être entendu. En effet, Valence vient de publier un communiqué où il est écrit que le joueur de Cadix, formé au Séville FC, a eu un comportement raciste et des propos inappropriés envers Mouctar Diakhaby. «L'équipe s'est réunie et décide de revenir se battre pour le match, mais le Valence CF condamne le racisme partout dans le monde sous toutes ses formes» peut-on ainsi lire.