OL : Marcelo dément les révélations sur sa mise à l'écart du groupe

La mise à l'écart de Marcelo (34 ans), au soir de la 2e journée de Ligue 1 et après une gifle reçue contre Angers (0-3), avait fait beaucoup parler. Dans un communiqué publié quelques jours suivant, le club rhodanien avait évoqué un «comportement déplacé» de son défenseur central brésilien, sans donner plus de précisions. Dans son édition du jour, le quotidien L'Équipe est revenu sur les raisons de sa mise à l'écart par Juninho, l'ex-directeur sportif de l'OL.

Aujourd'hui chez les Girondins de Bordeaux, le Brésilien de 34 ans a formellement contesté les révélations du média sportif et assure qu'il s'agit d'une fausse information. «Grâce à L'Équipe, après un long moment, je dois revenir sur Twitter pour nier toutes les allégations. Le journalisme de nos jours est une blague !», a-t-il lâché sur son compte officiel.

Thanks to @lequipe, after a long time, I have to come back to @Twitter to deny all the allegations. Journalism nowadays is a joke!