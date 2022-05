Les dessous lunaires de la saison catastrophique de l'OL

La suite après cette publicité

Huitième du classement de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a de très fortes chances de ne pas être européen la saison prochaine. Un énorme camouflet pour le club de Jean-Michel Aulas qui, s’il ne se bat plus pour le titre depuis plusieurs années, avait néanmoins l’habitude de se consoler en foulant les pelouses européennes. Cette fois, les Rhodaniens risquent de vivre un exercice 2022/2023 au régime sec.

Un désastre marqué par plusieurs temps forts comme la mise à l’écart de Marcelo en tout début de saison, le départ express de Juninho ou encore des recrues « stars » (Boateng, Shaqiri) censées aider les Gones mais qui sont finalement devenues d’énormes flops. Et ça, ce sont les grandes lignes. Dans son édition du jour, L’Équipe nous a dévoilé en détail les secrets qui ont contribué à faire de cette saison 2021/2022 un calvaire. Tout a commencé en mai 2021, lorsque l’OL cherchait un successeur à Rudi Garcia. Les décideurs lyonnais avaient dressé une liste avec plusieurs profils. Au final, le choix se porte sur Christophe Galtier.

Un diner secret est organisé dans la capitale des Gaules le 25 mai. Le soir même, l’information sort dans les médias alors que Galtier doit rencontrer Nice le lendemain. De quoi le faire réfléchir. Le 26 mai, une interview de Rudi Garcia sort, dans laquelle l’entraîneur se plaint des conditions de travail avec Juninho. Un détail qui pèsera lourd puisque Galtier annonce à l’OL qu’il aura du mal à travail avec le Brésilien, avant de signer avec les Aiglons. Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot ont alors implicitement reproché à « Juni » cet échec.

Les flatulences de Marcelo lui ont coûté cher

Sur le terrain du mercato, outre divers choix incohérents comme le Suisse Shaqiri, L’Équipe confirme que l’OL n’était pas au courant que sa recrue allemande Jérôme Boateng faisait l’objet d’un procès pour coups et blessures sur sa compagne. Au rayon des départs, le cas Marcelo a marqué cette saison. Pestiféré redevenu important la saison dernière, le défenseur brésilien a de nouveau été jeté aux oubliettes, notamment après la claque reçue par Lyon à Angers (0-3). Une rencontre à l’issue de laquelle Peter Bosz et Juninho décident de l’écarter en raison de ses performances et d’un comportement déplacé dans le vestiaire, à savoir des flatulences qui ont fait rire le joueur, mais pas Juninho.

De son côté, Bosz n’est pas exempt de tout reproche. Ses choix changent constamment, il a rapidement manifesté un découragement et s’est dit très surpris par la mentalité des joueurs lyonnais. Ajoutez à cela plusieurs brouilles entre joueurs et des cadres défaillants et vous obtenez un cocktail détonnant. Mais que dire du cas Juninho ? Lorsque le Brésilien annonce son probable départ au micro de RMC en plein milieu de la saison, l’OL tombe de haut et lui reproche de vouloir fuir. L’ancien milieu de terrain est certes une légende de l’OL, mais il se sent mal à l’aise et refuse de collaborer avec plusieurs personnes en place, dont Bruno Cheyrou. Ses rapports avec Vincent Ponsot sont également exécrables. « Je ne t'aime pas, et toi non plus, mais on doit travailler ensemble », lui a-t-il lâché lors d’une réunion d’après le journal. Un mélodrame parmi tant d’autres qui ont fait de cette saison 2021/2022 de l’OL, un exercice tristement remarqué.