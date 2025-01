Les mots de Julien Fournier sur l’OM

Ex-secrétaire général de l’OM entre 2004 et 2009, Julien Fournier a disparu du panorama français ces derniers mois. Si sa parole s’est surtout raréfiée depuis l’éclatement de l’affaire Galtier (l’ancien entraîneur du PSG a été relaxé après avoir été accusé de harcèlement et de discrimination, ndlr), le dirigeant de 50 ans a accepté de se livrer dans un entretien accordé à L’Équipe ce vendredi. Il y a notamment évoqué l’OM version De Zerbi, et sa relation avec Medhi Benatia.

«Le message est clair, ils veulent bâtir sur la durée. C’est un risque calculé de faire signer un coach trois ans à l’OM. J’aurais fait la même chose. S’ils veulent avoir l’ambition d’être champions de France dans les années qui viennent, les dirigeants sont conscients qu’ils ne peuvent pas tout changer chaque année, a exprimé Fournier, qui a également indiqué avoir échangé avec Benatia, connu au centre de formation de l’OM. Bien sûr. J’ai attendu un bon moment avant de lui envoyer un message. J’étais dans le projet d’un éventuel rachat, je ne voulais pas qu’il y ait des interférences. Medhi a connu le très haut niveau, il ne faut pas l’oublier. C’est une bonne nouvelle pour le foot français. Il a l’humilité d’apprendre son métier, il connaît le foot, fait preuve de courage. Il gérera ses émotions différemment dans le futur.»