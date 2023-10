Vidéo : Le but de Bruma qui fait réagir X

La suite après cette publicité

Pour cette deuxième journée de Ligue des champions, l’Union Berlin recevait Braga. Et au terme d’une rencontre riche en rebondissements, ce sont finalement les visiteurs qui se sont imposés sur le fil (2-3) grâce à un but d’André Castro sur un service… de Bruma. En effet, l’international Portugais a réalisé une soirée pleine puisqu’en plus de cette offrande, il est l’auteur d’un missile de l’extérieur de la surface à la suite d’un corner. Une réalisation qui n’a pas manqué de faire réagir sur le réseau X.