Un club de Premier League protège l’identité de son joueur accusé de viol

Ces dernières années, la Premier League a été marquée par certains scandales sexuels. Adam Johnson (Sunderland) et Gilfy Sigurdsson (Everton) ont fait l’objet d’enquêtes pour détournement de mineur, le premier est allé en prison et pour le second les poursuites ont été abandonnées. Cette fois, un joueur en activité serait dans le viseur de la justice pour plusieurs cas de viols selon The Sun.

La suite après cette publicité

Le joueur dont l’identité ne peut pas être révélée pour des raisons juridiques continue de jouer. «Le club maintient sa position selon laquelle le joueur impliqué reste innocent jusqu’à preuve du contraire et ne devrait donc pas être puni par son employeur», a notamment déclaré le média anglais. La position du club pourrait évidemment changer si des poursuites officielles ont lieu. Arrêté une première fois en juillet 2022, il a été soupçonné d’avoir violé une autre femme en avril et juin 2021 tandis qu’en février 2023, il a été interrogé sous caution par rapport à une autre infraction sexuelle présumée. Une affaire étudiée par la police qui plane toujours au-dessus de sa tête.