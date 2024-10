Ligue des Champions : l’Atalanta écrase le Shakhtar Donetsk, Girona chute contre Feyenoord

Suite de la 2e journée de la Ligue des Champions ce mercredi avec notamment un duel entre le Shakhtar Donetsk et l’Atalanta du côté de la Veltins Arena de Geselkirchen en Allemagne. Le club ukrainien s’articulait dans un 3-4-1-2 avec Dmytro Riznyk comme dernier rempart derrière Marlon Gomes, Valeriy Bondar, Alaa Ghram, Mykola Matviyenko et Pedro Henrique. Dmytro Kryskiv avait été placé en sentinelle avec Taras Stepanenko à ses côtés. Plus haut, Heorhii Sudakov était placé en soutien par Oleksandr Zubkov et Eguinaldo. Les Italiens ont opté de leur côté pour un 3-4-3 avec Marco Carnesecchi dans les cages. En défense, on retrouvait Odilon Kossounou, Berat Djimsiti et Sead Kolasinac. L’entrejeu a vu les présences de Maarten de Roon et Ederson tandis que Raoul Bellanova et Davide Zappacosta assuraient les rôles de pistons. Seul en pointe, Charles De Ketelaere a été placé juste devant Ademola Lookman et Lazar Samardzic.

La suite après cette publicité

Sans surprise, les troupes de Gasperini ont bien dominé les débats. Sur un contre intéressant pour l’Atalanta, Ademola Lookman a été trouvé sur la gauche de la surface. Le Nigérian a fixé Dmytro Riznyk mais son tir s’est dérobé sur la droite (12e). Sur un coup franc botté côté droit par l’Atalanta. Lazar Samardžić a combiné avec Ademola Lookman qui a centré vers la surface. Au point de penalty, Éderson a loupé son geste et ça a permis à Berat Djimsiti de surgir dans son dos pour ajuster le gardien (21e, 0-1). Sur la droite, Raoul Bellanova a centré vers le premier poteau. Il a trouvé Ademola Lookman qui a passé devant Valeriy Bondar et a tenté une déviation qui a terminé sur la barre transversale de Dmytro Riznyk (36e). Et sur un centre sur la droite de Raoul Bellanova vers le second poteau. Davide Zappacosta a remis de la tête pour Charles De Ketelaere dont la tête a été captée par Dmytro Riznyk (39e). Et peu avant la pause, Lazar Samardžić a transmis sur la gauche de la surface pour Sead Kolašinac qui a centré en retrait vers le point de penalty. Ademola Lookman a surgi et a conclu sur la droite du but (44e, 0-2).

À lire

Shakhtar - Atalanta : les compositions officielles

Bergame enchaîne, Girona déçoit

Au retour des vestiaires, l’Atalanta a enchaîné. Davide Zappacosta a été lancé sur la gauche par Ademola Lookman, temporise dans la surface et a centré vers le second poteau. Raoul Bellanova a surgi dans le dos de Pedrinho et a conclu d’un coup de casque (48e, 0-3). Trouvé par Ademola Lookman sur la gauche de la surface ukrainienne, Davide Zappacosta a pris de vitesse Valeriy Bondar et a frappé. Son tir a heurté le poteau gauche de Dmytro Riznyk (52e). Sur la droite, Charles De Ketelaere a débordé et a transmis plein axe pour Ademola Lookman devant la surface ukrainienne. Le tir du Nigérian s’est dérobé sur la droite (54e). Entre les lignes plein axe, Lazar Samardžić a remué et a décidé de se mettre en position de frappe après s’être joué de deux défenseurs adverses. Son tir vers la droite du but a été repoussé en corner par Dmytro Riznyk (61e). Mario Pašalić a transmis dans l’axe pour Nicolò Zaniolo qui a pris sa chance. Le tir de ce dernier est passé au-dessus de la lucarne gauche de Dmytro Riznyk (66e). Avec cette rencontre maîtrisée, l’Atalanta a dominé son adversaire du soir (0-3).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 11 Atalanta 4 2 3 1 1 0 3 0 27 Shakhtar 1 2 -3 0 1 1 0 3

Dans l’autre rencontre, Girona accueillait le Feyenoord Rotterdam, sur la pelouse du stade municipal de Montilivi. Un match qui a été riche en rebondissements avec l’ouverture du score de Dani Lopez (19e, 1-0). Yangel Herrera a par la suite commis l’irréparable avec un CSC, le club néerlandais a ainsi égalisé (23e, 1-1). Antoni Milambo a permis aux Néerlandais de prendre les devants (33e, 1-2). Feyenoord a bien failli tripler la mise, mais Ayase Ueda a loupé son pénalty (36e). Dávid Hancko a vu son but annuler par la VAR au retour des vestiaires (52e). Côté Girona, Bojan Miovski a aussi raté un pénalty pour égaliser (67e). Sur une passe d’Arnaut Danjuma, Donny van de Beek a marqué en seconde période, ce qui a permis d’égaliser pour les Catalans (73e, 2-2). Et en fin de rencontre, alors que tout portait à croire que la rencontre allait se solder par un match nul, Ladislav Krejčí a commis l’erreur avec un CSC, permettant ainsi au Feyenoord Rotterdam de reprendre les devants au tableau d’affichage (79e, 2-3). Et c’est ainsi que le club néerlandais est reparti d’Espagne avec une précieuse victoire (2-3).