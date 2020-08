Arsenal : la mise au point de Mesut Özil

Mesut Özil ne semble définitivement plus en odeur de sainteté au sein de l’effectif d’Arsenal. Annoncé sur le départ aux quatre coins de l’Europe depuis maintenant plusieurs semaines, si ce n’est plusieurs mois, le milieu de terrain offensif allemand dont le contrat se termine l’été prochain est finalement sorti du silence aujourd’hui à travers une interview accordée à The Athletic. Si la direction londonienne se disait prête à payer pour faciliter la sortie du joueur, Mesut Özil réfute ce matin une quelconque idée de départ. «Ma position est claire. Je suis ici jusqu’au dernier jour de mon contrat et je donnerai tout ce que j’ai pour ce club. Des situations comme celles-ci ne me briseront jamais, elles me rendent seulement plus fort. J’ai montré par le passé que je pouvais revenir dans l’équipe et je vais le montrer à nouveau», a ainsi déclaré le joueur, qui n'est visiblement pas pressé de s’en aller.

«Je déciderai quand je partirai, pas les autres. Je n’ai pas signé pour deux ou trois ans, j’ai signé pour quatre ans et cela devrait être respecté par tous» a-t-il lâché avant de faire les louages de son club et de sa ville. «Les choses ont évidemment été difficiles, mais j’adore Arsenal, j’adore y travailler, j’aime les gens du club, les vraies personnes, celles avec qui je suis depuis longtemps et j’adore Londres, c’est ma maison (…) Lorsqu’un joueur veut partir et que le club dit non, le joueur doit l'accepter à moins qu'ils ne trouvent une solution ensemble. Ainsi, lorsqu'un club veut qu'un joueur parte et que le joueur dit non, le club doit l'accepter à moins qu'une solution ne puisse être trouvée. Je ne veux pas partir, alors c’est tout.» Un discours on ne peut plus clair qui devrait dorénavant faire taire les spéculations concernant un départ de ce dernier.