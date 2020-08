Arsenal serait prêt à payer Mesut Özil pour le voir partir

Annoncé avec insistance sur le départ ces dernières semaines, l’avenir de Mesut Ozil ne devrait pas s’écrire au sein du club londonien. Même si ce dernier est officiellement blessé au dos actuellement, le milieu offensif pourrait trouver un point de chute du côté de Fenerbahçe. Et le club anglais serait même prêt à tout pour mettre fin au contrat du joueur, ce dernier s’expirant l’été prochain. C’est en tout cas ce que révèle le Daily Mirror ce dimanche.

En effet, les Gunners chercheraient à trouver un accord à l’amiable pour mettre fin à ce contrat estimé à 18,5 M€ par an. Les dirigeants d’Arsenal préféreraient verser une compensation financière à l’Allemand en cas de signature dans un autre club lors de ce mercato. En cas de réussite sur ce dossier, cela permettrait à l’équipe de Mikel Arteta d’avancer sur les dossiers chauds en cours à savoir ceux concernant la prolongation d’Aubameyang et la possible signature de Willian.