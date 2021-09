EdF : Paulo Pogba adore jouer avec Aurélien Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni (21 ans) a réalisé une belle prestation pour sa première titularisation avec l'équipe de France, en Ukraine (1-1, éliminatoires Mondial 2022). Le milieu de terrain de l'AS Monaco a impressionné tout son monde et même Paul Pogba (28 ans), aligné à ses côtés.

«Très très bon, il l’a encore montré. Ce n’est pas un garçon, c’est un homme qui monte sur le terrain, qui a beaucoup d’énergie. C'est un plaisir de jouer à côté de lui, je serai toujours là à le pousser. Il apporte énormément. Il a des qualités physiques et techniques hors normes. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui arrivent et qui se montrent autant. Il ne peut que progresser. Il est très très jeune, c’est le présent et le futur», a confié le Red Devil au micro de M6. Bel hommage.