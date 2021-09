Équipe de France : Aurélien Tchouaméni a impressionné tout son monde

La suite après cette publicité

Avec une série de cinq matches de rang sans victoire, l'équipe de France connaît sa pire période de l'ère Didier Deschamps. Pire, les Bleus ont concédé l'ouverture de score lors de cinq matches consécutifs, une première depuis 2010 où l'entraîneur était Raymond Domenech. Si le contexte ambiant est plutôt négatif pour les Tricolores, une petite éclaircie est à noter. Petit nouveau de cette liste au même titre que Nordi Mukiele, Theo Hernandez, Jordan Veretout et Moussa Diaby, Aurélien Tchouaméni a su frapper fort. Contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), il était rentré à la pause à la place de Thomas Lemar et a vite du jouer en infériorité numérique après l'expulsion de Jules Koundé (49e).

Lancé dans un contexte compliqué, il avait tiré son épingle du jeu, héritant d'un 5,5 par la Rédaction FM, une des meilleures notes tricolores. Apportant de l'assurance et de la discipline dans le milieu français, il a permis de gérer une fin de match compliquée. Une prestation encourageante qui a donc poussé Didier Deschamps à le tester comme titulaire face à l'Ukraine dans un double pivot avec Paul Pogba. Et là encore, il y a beaucoup de positif à tirer de la prestation de l'ancien Bordelais. Actif et précis avec 86 ballons touchés pour 96% de réussite dans ses passes, il a aussi réalisé le plus d'interceptions dans cette rencontre (3). À l'instar de Paul Pogba, il n'a pas hésité à utiliser son jeu long pour permettre des mouvements comme l'action de Moussa Diaby qui termine par un poteau (77e).

Didier Deschamps convaincu

Bénéficiant d'un 6,5 par la Rédaction FM, il a été le meilleur joueur français de la rencontre et confirme son premier match intéressant. «Pour sa première titularisation en Bleus, le Monégasque a été très bon dans la récupération du ballon. Après une première période timide, il a notamment énormément aidé Dubois défensivement et a récupéré trois ballons» a-t-on notamment écrit sur son match. Alors que le duo N'Golo Kanté - Paul Pogba est vu comme une évidence par Didier Deschamps, les options derrière offrent bien moins de garanties. Si Corentin Tolisso et Adrien Rabiot ont montré de bonnes choses, le premier sera amené à peu jouer au Bayern Munich tandis que le second alterne le chaud et le tiède. Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi sont peu expérimentés tandis que Tanguy Ndombélé, Eduardo Camavinga et Houssem Aouar sont actuellement dans une période compliquée. Steven N'Zonzi et Moussa Sissoko semblent de leur côté avoir fait leur temps avec les Bleus.

Dans un paysage assez dégagé, Aurélien Tchouaméni a marqué pas mal de points aux yeux de Didier Deschamps en vue des prochains rassemblements et il ne sera pas aisé pour le faire sortir du groupe France. Interrogé par L'Équipe après le match contre l'Ukraine, le sélectionneur des Bleus a rassuré sur la santé de son joueur qui a pris un coup avant d'évoquer les prestations de son nouveau joyau : «si je l'ai pris c'est parce que je pense qu'il a tout le potentiel pour être là. Il l'a confirmé sur le premier match et ce qu'il a fait face à l'Ukraine... Il y a pas mal de nouveaux joueurs avec nos enjeux et responsabilités. Ils doivent faire comme Aurélien l'a encore montré ce soir.» Un premier match référence pour Aurélien Tchouaméni avec le maillot tricolore qui confirme sa montée en puissance depuis plus d'un an. L'AS Monaco et les Bleus s'en frottent déjà les mains.