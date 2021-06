Luka Jovic a irrité l'Eintracht Francfort

La suite après cette publicité

Tout avait bien commencé, avec 3 réalisations en 3 apparitions en Bundesliga, et puis, plus rien. Enfin, pas tout à fait. Selon les informations de Bild, Luka Jovic (23 ans) a passablement irrité l'Eintracht Francfort durant son prêt, terminé il y a quelques jours. En cause, son comportement.

Peu concerné en match, trop agité à l'entraînement, le Serbe a surpris son ancien club, dans le mauvais sens. Ses détracteurs pointent du doigt son nouveau train de vie avec son salaire madrilène conséquent (10 M€ par an). Néanmoins, Bild assure qu'en fonction des évènements à la Casa Blanca, l'Eintracht restera attentif pour tenter, pourquoi pas, de l'accueillir une troisième fois.