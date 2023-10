L’OL n’a pas donné de nouvelles à Henrique

Henrique n’est pas un joueur majeur pour l’OL, mais l’OL est un club majeur pour Henrique. C’est lui qui l’a dit, au cours d’une conférence de presse. Le latéral brésilien, âgé de 29 ans, a exposé son amour pour le club rhodanien. Tout en regrettant, de fait, ne pas avoir de contact pour une éventuelle prolongation de contrat, l’actuel s’achevant en juin prochain.

La suite après cette publicité

« Malheureusement personne n’a parlé avec moi encore. Mais ici c’est un rêve pour moi. L’OL m’a m’a redonné l’envie de jouer au foot, de faire de bonnes choses, d’être avec de grands joueurs et de grands entraîneurs dans le vestiaire. J’aime trop ce club-là, ma fille est une petite Lyonnaise, je répète ça tous les jours. Moi je suis très content d’être ici, et on verra ce qu’il se passe », a-t-il confié, sincère. Il n’est apparu qu’à deux reprises cette saison.