OM : Emmanuel Macron réagit à l’agression de Kenzo

Des actes de violence qui n’ont rien à faire dans le monde du football. Ce samedi, lors du déplacement de l’OM sur la pelouse d’Ajaccio, des affrontements ont eu lieu entre supporters phocéens et corses. Pris à partie par des fans de l’ACA, Kenzo, un jeune homme se battant contre le cancer, et son père ont été violemment agressés. Des actes qui ont provoqué un émoi considérable dans le monde du football.

Supporter de l’OM et en déplacement au Mont-Saint-Michel, Emmanuel Macron, président de la République, a réagi à l’agression qu’a subi le jeune homme de 8 ans : «C’est totalement inacceptable. J’ai une pensée très émue pour Kenzo et ses parents. Il a à se battre et se bat avec beaucoup de courage contre la maladie. C’est un supporter fidèle et rien ne justifie cela. Mais cela montre une espèce de dérive.» Le chef de l’État a également réclamé de fortes sanctions claires aux autorités du football.

