Newcastle : Steve Bruce refuse un départ de Saint-Maximin malgré le PSG

Allan Saint-Maximin (23 ans) réalise une belle saison sous les couleurs de Newcastle. Auteur de trois buts et cinq passes décisives en vingt et un matchs de Premier League avec les Magpies, l'ancien Niçois aurait tapé dans l’œil de certains grands clubs européens. Selon les informations du Daily Mail, le Paris Saint-Germain et Tottenham auraient manifesté un intérêt pour l'ailier gauche français. Présent en conférence de presse, le manager de Newcastle Steve Bruce s'est montré catégorique, Saint-Maximin restera en Angleterre cet été.

« Il n’y a aucune chance de voir Allan partir. Aucune chance. Je ne fixerai aucun prix pour Allan. C’est probablement le meilleur rapport qualité-prix chez les recrues en Premier League. Quand vous regardez ce qu’il a fait pour nous, c’est probablement la recrue de l’année. Il a des qualités uniques. Il y a eu un ou deux moments où j'ai perdu mon sang-froid avec Allan. Il faut lui rappeler certaines choses de temps en temps, mais ce qu'il y a de bien avec lui, c'est qu'il adore jouer au football. Il est comme un enfant dans une cour de récréation avec un ballon, les joueurs avec un vrai talent naturel sont comme ça, » a ainsi commenté Bruce. Les prétendants d'Allan Saint-Maximin sont prévenus...