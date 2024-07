Barça : la liste pour la tournée aux Etats-Unis, avec beaucoup d’absents

Le Barça vient d’annoncer sa liste des joueurs qui se rendront aux États-Unis pour disputer trois matches amicaux. Hansi Flick, le nouvel entraîneur catalan, devait composer sans les blessures (Gavi, Pedri, De Jong, Araujo, Ansu Fati), ainsi que les internationaux encore en vacances (Lamine Yamal et Ferran Torres) et ceux qui sont aux Jeux (Cubarsí, Fermín Lopez, Eric Garcia).

La suite après cette publicité

Parmi cette liste, on retrouve de nombreux jeunes de La Masia, mais surtout des cadres comme Ter Stegen, Lewandowski, mais aussi Pablo Torre ou encore Lenglet. Raphinha, Gündogan et Koundé rejoindront l’équipe au cours de la tournée américaine. La sélection catalane partira ce dimanche pour jouer trois matches amicaux contre Manchester City (30 juillet), le Real Madrid (3 août) et l’AC Milan (6 août).

Les joueurs du Barça pour la tournée estivale

Ter Stegen, Iñaki Peña, Astralaga Kochen - Koundé, Mika Faye, Héctor Fort, Lenglet, Christensen, Álex Valle, Andrés Cuenca, Julián Araujo, Sergi Domínguez, Gerard Martín, Iñigo, Balde - Alexis Olmedo, Gündogan, Oriol Romeu, Marc Bernal, Casado, Darvich, Guille, Pablo Torre, Unai, Quim Junyent - Pau Víctor, Lewandowski, Raphinha, Vitor Roque, Toni Fernández.