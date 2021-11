Barça : Laporta ouvre la porte au retour de Messi

La suite après cette publicité

En marge de la présentation officielle de Dani Alves (38 ans), le président du FC Barcelone Joan Laporta, interrogé sur d'autres légendes du club, a ouvert la porte au possible retour de Lionel Messi ou Andrés Iniesta.

«Je n'écarte pas un retour de Messi ou d'Iniesta. C'est arrivé avec Alves. L'âge est juste un nombre [...]. Je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent encore, ce sont des grands joueurs du Barça, on les a toujours dans notre cœur mais ils ont un contrat avec d'autres clubs et on doit le respecter. Mais dans la vie, on ne sait jamais», a-t-il lâché alors qu'il se murmure que le Paris SG commencerait à s'agacer de la Pulga...