La Croatie prolonge son sélectionneur Zlatko Dalic

La Fédération croate de football a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de son sélectionneur Zlatko Dalic jusqu'au prochain Championnat d'Europe 2024, prévu du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Finaliste de la Coupe du monde 2018 et huitième de finaliste du dernier Euro, le technicien de 55 ans a également qualifié l'équipe au damier au Mondial 2022 au Qatar.

La suite après cette publicité

«Lors de ces derniers mois, j'étais convaincu que nous étions sur la bonne voie, a-t-il déclaré après sa prolongation. Je suis plein d'énergie et d'ambition pour mener cette nouvelle sélection croate vers des succès majeurs, pour rendre le peuple heureux. Il n'y a pas plus grand honneur», a-t-il déclaré dans des propos récoltés par le média officiel de la HNS.

✍️ Proud to announce that #Croatia head coach @DalicZlatko has extended his contract until 2⃣0⃣2⃣4⃣!#BeProud #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/EYdyLJgKdt