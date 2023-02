CdF : l’OM s’offre le PSG avec caractère et file en quart de finale

Alors que l’Olympique Lyonnais a battu Lille (2-2, 4-2 aux Tab) et que Nantes ainsi que Toulouse se sont qualifiés pour le tour suivant, les huitièmes de finale de la Coupe de France se poursuivaient ce mercredi soir. On avait alors droit à un choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Un Classique où les Phocéens s’articulaient en 4-3-3 avec Pau Lopez dans les cages derrière Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Sead Kolasinac. Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout épaulaient Valentin Rongier dans l’entrejeu tandis que Ruslan Malinovskyi, Alexis Sanchez et Cengiz Ünder se retrouvaient en attaque. De leur côté, les Parisiens s’articulaient en 4-4-2 losange avec Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart. Devant lui, Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos et Nuno Mendes évoluaient en défense. Le rôle de sentinelle revenait à Danilo Pereira alors que Fabian Ruiz, Marco Verratti et Vitinha se retrouvaient dans l’entrejeu. Enfin, Lionel Messi et Neymar étaient associés devant.

22 acteurs qui laissaient entrevoir un sacré spectacle et il ne fallait pas arriver en retard. Rapidement les joueurs de l’Olympique de Marseille imposaient un rythme soutenu. Paradoxalement, la première vraie occasion était francilienne. Lancé par Neymar sur la gauche, Nuno Mendes tombait sur Pau Lopez (4e). Une première alerte pour les Olympiens qui répondaient par une lourde frappe de Jordan Veretout (5e) puis Cengiz Ünder tombait sur Gianluigi Donnarumma (6e). Dans un grand soir, le Turc maintenait le danger et sa remise de la tête dangereuse obligeait Nuno Mendes à intervenir (11e). Une lourde frappe de Sead Kolasinac (20e) et un missile de Mattéo Guendouzi repoussé par Sergio Ramos (25e) confirmaient cet ascendant de la part des Phocéens. Et finalement, les efforts réalisés par les locaux n’étaient pas vains puisqu’ils étaient récompensés grâce à l’activité débordante de Cengiz Ünder. Réalisant un coup du sombrero sur Sergio Ramos, le Turc poussait l’ancien du Real Madrid à l’erreur (29e).

Disposant de l’opportunité de bien lancer son équipe, Alexis Sanchez crucifiait Gianluigi Donnarumma d’un tir sur la droite du but (1-0, 31e). Dans une ambiance animée et un stade Orange-Vélodrome acquis à sa cause, Marseille reculait néanmoins avant la pause. Lionel Messi sonnait la révolte (38e) puis Neymar trouvait le poteau gauche d’une frappe enroulée (40e). Réagissant via Jonathan Clauss (41e) et Cengiz Ünder (42e), Marseille relevait la tête, mais se faisait punir sur corner. Neymar sur la gauche enroulait vers le premier poteau et trouvait Sergio Ramos dont la tête décroisée se logeait sur la droite du but (1-1, 45e +2). Après un premier acte séduisant, on retrouvait les deux équipes revenir en seconde période avec d’aussi bonnes intentions. Si le PSG se voulait plus prudent dans son approche et monopolisait le ballon, Marseille restait fidèle à son identité et montrait de l’intensité.

Statistiques OM-PSG 45 Possession 55 49 Duels gagnés 51 81 Passes réussies 86

Sur une frappe d’Alexis Sanchez contrée par Marquinhos, Ruslan Malinovskiy suivait bien et envoyait un missile téléguidé dans la lucarne gauche d’un Gianluigi Donnarumma médusé (2-1, 57e). De quoi faire chavirer de nouveau le stade Orange-Vélodrome. Dos au mur, le Paris Saint-Germain tentait alors de revenir au score, mais manquait de tranchant. Malgré une forte possession et une domination territoriale, les Parisiens butaient souvent aux abords de la surface. Même quand Neymar faisait des différences, la frappe de Lionel Messi passait au-dessus du cadre (79e). Mis à part ça, la défense phocéenne était impeccable et laissait peu d’espaces. Dans les derniers instants, Sergio Ramos pensait marquer et arracher les tirs au buts mais il était finalement signalé hors-jeu (90e +2). Puis son coup de casque dans les secondes qui suivaient était capté par Pau Lopez (90e +3) Incapable de trouver la solution, le Paris Saint-Germain s’inclinait pour la première fois depuis onze ans au stade Orange-Vélodrome. Ainsi l’Olympique de Marseille s’impose 2-1 et file en quart de finale. Comme l’an dernier, les Franciliens ne remporteront pas la compétition.