Ligue 1 : Brest s’impose au Havre et se relance dans la course à l’Europe

Depuis le début de saison, Brest alterne entre le bon et le moins bon. Brillants en Ligue des Champions, les Bretons ont souvent affiché leurs limites en Ligue 1, où les hommes d’Eric Roy ont pris du retard pour les places européennes. Cette semaine, la Coupe d’Europe n’était pas l’échappatoire des Ty-Zefs. Battus par le Chaktior Donetsk (2-0), les Brestois avaient à cœur de se ressaisir ce dimanche en déplacement au Havre. 17es en Ligue 1, les Normands voulaient forcément l’emporter ce dimanche pour se relancer dans la quête du maintien après n’avoir gagné aucun match en 2025.

D’entrée, la pression a été mise sur les buts des locaux. Dès la 11e minute de jeu, Brest s’est procuré une énorme opportunité. Sur un centre dangereux de Del Castillo, Gorgelin a dégagé comme il a pu. Le ballon est revenu sur Mahdi Camara qui a finalement vu sa frappe à bout portant être repoussée héroïquement par Gautier Lloris (11e). Le verrou havrais a finalement sauté quelques minutes plus tard. Sur une mauvaise passe de Targhalline vers Gorgelin, Ajorque a surgi de nulle part pour ouvrir le score (0-1, 25e).

La maîtrise brestoise dans un second acte sans danger

Dans l’incapacité de se montrer dangereux offensivement, les Havrais ont même pu compter sur un nouveau sauvetage de Lloris (38e) pour ne pas rentrer aux vestiaires avec un plus grand déficit au score. En seconde période, les débats se sont légèrement équilibrés. Pour autant, la fragilité défensive des Havrais était toujours criante et leur manque d’inspiration de l’autre côté du terrain leur empêchait d’espérer plus dans cette rencontre encore difficile pour eux.

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 47 19 +32 14 5 0 49 17 2 Marseille 37 18 +19 11 4 3 40 21 3 Monaco 34 19 +10 10 4 5 32 22 4 Lille 32 19 +10 8 8 3 29 19 5 Lyon 32 19 +8 9 5 5 30 22 6 Nice 30 18 +11 8 6 4 36 25 7 Lens 28 19 +4 7 7 5 22 18 8 Brest 28 19 -2 9 1 9 29 31 Voir le classement complet

La plus grande occasion havraise du match est venue sur un centre de Joujou sur lequel la recrue Ahmed Hassan a trouvé le poteau de la tête. Insuffisant pour permettre au club doyen d’éviter la défaite à domicile face à Brest. Sans être grandement inspirés non plus, les hommes d’Eric Roy se replacent dans la course à l’Europe en revenant provisoirement à un point de Lyon à la 7e place. Les Bretons sont prêts avant leur match de gala face au Real Madrid mercredi (21h) pour terminer leur phase de saison régulière en Ligue des Champions. De son côté, Le Havre s’enfonce et stagne à une 17e place qui ne sent clairement pas bon.