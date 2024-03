Real Sociedad - PSG : le message optimiste d’Imanol Alguacil

Le PSG est plutôt bien parti pour disputer les quarts de finale de cette Ligue des Champions suite à son succès 2-0 à la maison. Mais on le sait, ce n’est pas un résultat qui garantit encore à 100% une présence parisienne pour le prochain tour. Surtout qu’en face, côté basque, on semble y croire, comme l’a expliqué son coach Imanol Alguacil en conférence de presse.

« Les pessimistes ne comprennent pas le football. Pas qu’en Ligue des Champions, mais aussi en Liga, quand des équipes étaient menées, il y a eu des surprises et des retournements de situation, et en Ligue des Champions dans des éliminatoires avec encore plus de différence. Je n’ai aucun doute sur le fait que si l’équipe joue comme à l’aller, surtout sur la première demi-heure, et qu’on marque le premier but, c’est possible de passer. Je ne dis pas ça en rêvant », a-t-il expliqué, avant d’encenser Luis Enrique et le PSG. Le message est passé.

