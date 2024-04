Un énorme parc d’attractions sur le Real Madrid ouvre à Dubaï

Considéré comme l’un des clubs les plus prestigieux de l’histoire du football, le Real Madrid marque son empreinte au-delà des terrains. Le club espagnol s’implante même au Moyen-Orient, et plus particulièrement à Dubaï, avec une annonce très particulière.

La suite après cette publicité

Comme l’indique le Daily Star, un grand parc d’attractions a ouvert ses portes aux fans, avec pour thème principal le Real Madrid, le premier dans le domaine du football. Plus de 40 attractions sont présentes dans le parc, avec notamment «l’Avenue des champions», représentant les rues classiques de la capitale espagnole. Il y a un restaurant, des montagnes russes et même une expérience en 4D, où les fans célèbrent une victoire en Ligue des Champions dans les rues de Madrid, selon Marca.