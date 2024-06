Amical : la France s’impose 3-0 face au Luxembourg avec un Mbappé en forme

À douze jours de son premier match à l’Euro face à l’Autriche, l’équipe de France débutait sa préparation du côté de Metz. Et quoi de mieux que d’affronter le voisin luxembourgeois pour se mettre en jambes. À cette occasion, Didier Deschamps a choisi d’aligner un onze plutôt classique, avec quand même quelques surprises. À commencer par la titularisation du revenant N’Golo Kanté. Le joueur d’Al-Ittihad n’avait plus débuté un match des Bleus depuis le mois de juin 2022. Un choix pas si surprenant au final. Avec le forfait d’Aurélien Tchouameni pour la préparation et un Eduardo Camavinga tout juste rentré de Madrid, l’occasion était idéale pour tester le héros de 2018. Enfin, DD a également choisi de donner du temps de jeu à un Randal Kolo Muani fantomatique lors de la fin de saison du PSG. Quant au néo Merengue Kylian Mbappé, il était bel et bien présent au coup d’envoi. Lui qui s’est dit plus libéré depuis l’annonce de sa future arrivée au Real Madrid, Mbappé a confirmé qu’il était en forme.

Incisif sur son côté gauche, le Bondynois a parfois permuté avec Marcus Thuram. À l’origine des deux premières actions de but tricolores (3e, 5e), le capitaine des Bleus était également impliqué sur la frappe de Thuram (7e) et le poteau trouvé par Antoine Griezmann (12e). Altruiste et tranchant, Mbappé pensait voir tous ses efforts récompensés par un but après un une-deux avec Griezmann. Mais c’était sans compter sur le formidable arrêt de Moris malgré la frappe à bout portant du Français (26e). La récompense est finalement venue lorsque le numéro 10 tricolore s’est mué en passeur décisif pour Randal Kolo Muani. Très discret jusque-là, l’attaquant parisien a jailli de la tête au bon moment pour donner l’avantage aux Bleus juste avant la pause (1-0, 43e). Une première période marquée du sceau de Mbappé, mais durant laquelle N’Golo Kanté a également rassuré les observateurs. De retour en sélection après deux ans d’absence, le milieu français était partout. Positionné en pointe basse, il a géré de main de maître les replis défensifs et a affiché une très belle mobilité.

Mbappé omniprésent

Au retour des vestiaires, la domination tricolore n’a logiquement pas faibli. Les Luxembourgeois ne faisaient que reculer un peu plus, mais la mainmise des hommes de Didier Deschamps peinait à être récompensée. La faute à de grosses imprécisions comme ces frappes non cadrées de Mbappé (47e) et Fofana (56e). Cependant, le coup de coaching de DD a payé. En choisissant de faire remplacer Jules Koundé par Jonathan Clauss à la mi-temps, le sélectionneur a voulu avoir un profil plus offensif. Et ça a payé. Sur un corner à deux joué entre Mbappé et Griezmann, Clauss a été servi aux abords de la surface. Excentré côté gauche, le latéral droit de l’Olympique de Marseille a alors déclenché une frappe magnifique qui est venue se loger sous la barre transversale de Moris (70e).

2-0, le break était enfin fait, et de quelle manière. La suite du match aura vu Olivier Giroud célébrer sa 132e sélection et devenir le joueur le plus âgé (37 ans et 249 jours) à connaître une sélection en bleu, pendant que Bradley Barcola fêtait sa première cape. Une première que le Parisien a dignement célébrée en offrant une passe décisive à Mbappé (3-0, 85e). Un but qui vient justement récompenser le match du Bondynois qui restait sur trois matches consécutifs en sélection sans marquer. Avant d’affronter le Canada dans trois jours, la France s’est donc un peu rassurée.

