EdF : Didier Deschamps réagit à la grève de Randal Kolo Muani

La suite après cette publicité

Ces derniers jours, le Paris Saint-Germain tente de recruter Randal Kolo Muani. Mais en face, l’Eintracht Francfort se montre inflexible pour le moment. Ce qui a poussé l’attaquant français à clamer publiquement son envie de rallier Paris, avant de boycotter l’entraînement. Une grève qui passe très mal en Allemagne. Et voici ce qu’en pense Didier Deschamps.

« Rien ne me choque, rien ne me dérange non plus. Ce sont des situations qui peuvent avoir lieu, se répéter à l’approche de la clôture du marché des transferts. Les intérêts des trois parties ne sont pas forcément les mêmes. Dans l’idéal, il ne vaut mieux pas que ça arrive. Après, je connais bien Kolo, c’est quelqu’un de très respectueux, je n’ai pas tous les éléments pour juger de la situation. Il peut y avoir des situations excessives pour débloquer les choses. Ce que je sais c’est que ces 23-là rejoindront Clairefontaine lundi, ils seront fixés », a-t-il indiqué en conférence de presse.