L'Incheon United dévoile un maillot rendant hommage à son ancien entraîneur

Alors que tous les championnats européens ont pris fin il y a de cela quelques semaines, la saison est actuellement en cours en Corée du Sud et l'Incheon United vient tout juste de présenter un maillot spécial en l'honneur de Yoo Sang-chul, qui a entraîné le club en 2019, et qui est malheureusement décédé le 7 juin dernier à Séoul, où il est aussi né.

Véritable légende sud-coréenne, Yoo Sang-chul a porté le maillot de l'équipe nationale à 123 reprises, inscrivant notamment 18 buts et participant au parcours légendaire des siens à la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon. En tant qu'entraîneur, Yoo Sang-chul a sauvé le club d'Incheon de la relégation en reprenant le club lors de seconde partie de saison en 2019. Le 21 novembre de cette même année, on lui diagnostique un cancer du pancréas de stade 4, entraînant son hospitalisation.

Le court passage de cette légende aura marqué les supporters du club fondé en 2003 et c'est pour cette raison que Macron a décidé de lui rendre hommage en se basant sur le maillot domicile dévoilé en 2020. Proche d'une tunique de l'Inter avec ses rayures noires et bleues, ce maillot se distingue grâce à la phrase « Forever With Yoo » qui est imprimée recto-verso avec le signe de l'infini, signifiant que même s'il est parti, il reste éternel. Cette tunique est également floquée du numéro 6 mythique que portait le joueur avec la sélection. On retrouve d'ailleurs quelques photos à l'intérieur du numéro. Le club et l'équipementier italien Macron rendent ainsi un bel hommage à ce grand monsieur du football coréen.