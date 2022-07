Manchester City réclame un prix complètement fou pour Bernardo Silva !

La suite après cette publicité

Ce lundi, c'est la reprise pour bon nombre de clubs à travers l'Europe. Si certains ont déjà fait une bonne partie de leurs devoirs et ont donc bien avancé sur le mercato, ayant déjà enregistré plusieurs arrivées, ce n'est pas le cas du FC Barcelone. Ce qui a eu le don d'agacer Xavi, qui s'attendait à une révolution dans son effectif, ce qui lui avait d'ailleurs été promis par ses dirigeants.

Parmi les objectifs du club catalan, il y a Bernardo Silva, dont l'arrivée semble liée à un éventuel départ de Frenkie de Jong. Même si Joan Laporta a dit que le Néerlandais ne serait pas vendu, la presse catalane tout comme les médias anglais continuent d'insister sur un départ de l'ancien de l'Ajax vers Manchester United, ce qui ouvrirait les portes du Camp Nou au Lusitanien.

Le Barça est bien loin de ce que demande City

Ce dernier aurait d'ailleurs dit oui au Barça, selon le quotidien Sport. Mais surtout, on apprend via le Daily Mail que son prix a été fixé par la direction des Skyblues. Pour le recruter, les Catalans devront mettre 100 millions d'euros sur la table. Un montant conséquent, qui s'explique simplement par le fait que les Citizens n'ont pas spécialement envie de s'en séparer, et n'ont surtout pas besoin d'argent.

Un montant que le Barça ne veut logiquement pas payer, et qu'il ne pourra pas régler même en cas de vente de De Jong. Le Barça a l'intention de commencer les négociations à 40 millions d'euros, soit moins de la moitié de la somme demandée par le champion d'Angleterre. Autant dire que les négociations entre les deux clubs risquent de durer longtemps....