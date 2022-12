Real Madrid, Brésil : Vinicius Junior veut rompre son contrat avec Nike

La suite après cette publicité

Sous contrat avec le géant de l'équipementier jusqu'en 2028, l'attaquant du Brésil et du Real Madrid pourrait bien mettre à terme à tout ça, très bientôt. En effet, comme l'a rapporté O Globo puis AS, il ne se sent pas bien traité. Nike est le sponsor maillot de la Seleçao et sa mise à l'écart pour une publicité avec la sélection auriverde est l'une des raisons, alors que d'autres coéquipiers comme Rodrygo et Richarlison y ont participé.

Le crack de 22 ans a décidé, de ce fait, de porter un ancien modèle de crampons 'Mercurial'. Ce n'est donc pas une histoire d'argent. Le manque de considération semble l'affecter mais nul doute que le Brésil pourra compter sur un gros Vinicius, ce soir, en huitième de finale de la Coupe du monde contre la Corée du Sud.